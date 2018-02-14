2018-02-14T16:39:29+03:00
В мире

В Китае открыли доступ к соцсети «Вконтакте»

Российский ресурс был заблокирован с начала 2016 года
Алексей КАРЕЛИН
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В Китае заметили, что «ВКонтакте» соблюдает законы страны.В Китае заметили, что «ВКонтакте» соблюдает законы страны.Фото: Анастасия ОСИПОВА
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Власти Китая разблокировали «ВКонтакте». С начала 2016 года доступ к социальной сети с территории КНР был закрыт. Теперь же доступны как версия «ВКонтакте» для десктопов, так и для смартфонов, в том числе и официальные приложения.

По мнению китайских властей, «ВКонтакте» соблюдает законы страны. Если сообщества распространяют запрещенный в Китае контент, страницы блокируются на территории данной страны, сообщают в компании. Социальная сеть реагирует на обращения госрегуляторов, общественников и пользователей, действует внутренняя проактивная модерация.

С 2016 года соцсеть «ВКонтакте» была недоступна в Пекине, Шеньчжэне и ряде провинций КНР.

В сентябре 2017 Пекин заблокировал популярный мессенджер WhatsApp. Кроме того, в КНР недоступны Facebook, Instagram, Twitter, поисковая система Google и видеосервис YouTube. Китайцы пользуются собственными аналогами этих ресурсов, сообщает сайт kp.ru.

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