Минкульт отозвал претензии к "Пионеру" за показ "Смерти Сталина"
Министерство культуры России отозвало претензии к московскому кинотеатру "Пионер", в котором, несмотря на запрет ведомства, состоялась премьера скандального фильма "Смерть Сталина".
Протокол о нарушении кинотеатром закона должен был рассматриваться Судебным участком мирового судьи №208, однако заседание так и не состоялось, передает сайт "Газета.Ru".
Примечательно, что в министерстве не назвали причин такого решения.
Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал о том, что 23 января Минкульт России отозвало прокатное удостоверение у британской комедии "Смерть Сталина", однако через несколько дней "Пионер" все равно начал показ этой провокационной картины.
Кроме того, на том же фестивале "Наконец-то в кино" была продемонстрирована лента под названием "Диван Сталина", у которой также нет удостоверения для проката. В результате суд оштрафован кинотеатр на 80 тысяч рублей.