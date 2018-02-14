Минкульт отозвал претензии к "Пионеру" за показ "Смерти Сталина"

СЕГОДНЯ 16:35 2018-02-14T16:35:20+03:00

Скандальный фильм "Смерть Сталина" запретили к показу в России Фото: кадр из фильма

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Министерство культуры России отозвало претензии к московскому кинотеатру "Пионер", в котором, несмотря на запрет ведомства, состоялась премьера скандального фильма "Смерть Сталина".

Протокол о нарушении кинотеатром закона должен был рассматриваться Судебным участком мирового судьи №208, однако заседание так и не состоялось, передает сайт "Газета.Ru".

Примечательно, что в министерстве не назвали причин такого решения.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал о том, что 23 января Минкульт России отозвало прокатное удостоверение у британской комедии "Смерть Сталина", однако через несколько дней "Пионер" все равно начал показ этой провокационной картины.

Кроме того, на том же фестивале "Наконец-то в кино" была продемонстрирована лента под названием "Диван Сталина", у которой также нет удостоверения для проката. В результате суд оштрафован кинотеатр на 80 тысяч рублей.