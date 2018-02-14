2018-02-14T16:55:27+03:00
Общество

Пожилой британец почти 40 лет дарит своей супруге одну и ту же валентинку

В молодости мужчина сам разработал ее дизайн
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Эта карточка уже стала семейной реликвиейЭта карточка уже стала семейной реликвией
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Писатель Кен Майерс на протяжении долгих лет отправляет любимой жене Валери одну и ту же открытку на День святого Валентина. В молодости Кен трудился дизайнером и сам нарисовал картинку для открытки. Самую первую авторскую валентинку Валери получила в 1979 году, с тех пор это превратилось в семейную традицию.

«Мне нравится думать, что я романтичный муж. Думаю, что моя жена будет просто разочарована, если однажды я подарю ей другую открытку. Эта карточка уже стала семейной реликвией», - цитирует Майерса «Ридус».

Супруги женаты 45 лет, и за эти годы у них родилось пятеро детей, двенадцать внуков и три правнука. Однако не смотря на быт в их семье по-прежнему присутствует романтика и любовь. Каждый год на День святого Валентина Кен вписывает в открытку новое признание. За 39 лет карточка уже вдоль и поперек покрылась поздравлениями, но влюбленный мужчина уверен, что и в следующем году найдет ней место для слов любви.

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