Стрельба произошла у штаб-квартиры Агентства нацбезопасности США
В американском штате Мэриленд около штаб-квартиры Агентства национальной безопасности США произошла стрельба. В результате происшествия пострадали по меньшей мере три человек.
Уточняется, что инцидент произошел у ворот здания АНБ. По данным телеканала CBS, около штаб-квартиры агентства был остановлен черный внедорожник. На его лобовом стекле видны отверстия от пуль.
Три человека ранены при стрельбе у штаб-квартиры АНБ в США .
Сам стрелявший уже задержан, однако не сообщается он ли находился внутри машины, также неизвестно открывали ли охранники огонь с целью остановить приближающийся автомобиль.
В настоящий момент данный район оцеплен правоохранителями. На месте происшествия работают сотрудники Федерального бюро расследований.
Президент США Дональд Трамп уже был проинформирован о произошедшем.
Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что 1 октября 2017 года стрельба была открыта из окна отеля-казино в развлекательном комплексе в Лас-Вегасе. Тогда 64-летний американец Стивен Пэддок устроил массовый расстрел гостей фестиваля кантри-музыки. В результате погибли 59 человек, еще 527 пострадали.