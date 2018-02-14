Стрельба произошла у штаб-квартиры Агентства нацбезопасности США

СЕГОДНЯ 16:55 2018-02-14T17:01:08+03:00

В результате инцидента пострадали по меньшей мере три человека [видео]

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В американском штате Мэриленд около штаб-квартиры Агентства национальной безопасности США произошла стрельба. В результате происшествия пострадали по меньшей мере три человек.

Уточняется, что инцидент произошел у ворот здания АНБ. По данным телеканала CBS, около штаб-квартиры агентства был остановлен черный внедорожник. На его лобовом стекле видны отверстия от пуль.

Три человека ранены при стрельбе у штаб-квартиры АНБ в США .

Сам стрелявший уже задержан, однако не сообщается он ли находился внутри машины, также неизвестно открывали ли охранники огонь с целью остановить приближающийся автомобиль.

В настоящий момент данный район оцеплен правоохранителями. На месте происшествия работают сотрудники Федерального бюро расследований.

Президент США Дональд Трамп уже был проинформирован о произошедшем.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что 1 октября 2017 года стрельба была открыта из окна отеля-казино в развлекательном комплексе в Лас-Вегасе. Тогда 64-летний американец Стивен Пэддок устроил массовый расстрел гостей фестиваля кантри-музыки. В результате погибли 59 человек, еще 527 пострадали.