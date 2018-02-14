Глава МОК Бах объяснил недопуск российских спортсменов на Олимпиаду

СЕГОДНЯ 17:01 2018-02-14T17:01:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах встретился с российским олимпийцами и пояснил, почему многих их соотечественников не пустили на Олимпиаду в Пхенчхане.

Встреча прошла в Олимпийской деревне, с Бахом увиделись свободные от соревнований и тренировок спортсмены, в том числе бобслеист Максим Андрианов.

«Бах рассказал нам, что были специальные люди, которые все проверяли, по каждому спортсмену отдельно. У МОК были определенные сомнения по допинговым пробам ряда российских спортсменов», - рассказал Андриянов ТАСС.

Объяснив действия МОК, Бах ответил на вопросы спортсменов. По словам Андрианова, встреча была важна для обеих сторон. Инициатором был сам Бах, причем о встрече стало известно лишь незадолго до ее проведения, говорит Андрианов.

«Насколько я понял, инициатива исходила от главы МОК. Видимо, ему было важно пообщаться со спортсменами и выслушать их мнение», - заметил бобслеист.

Как сообщал сайт kp.ru, российские спортсмены выступают на Играх-2018 под олимпийским флагом. Также МОК запретил им носить на себе национальную символику, а к соревнованиям допустил 169 человек, в числе. В январе комитет опубликовал список критериев, по которым отказал ряду россиян в участии в Олимпиаде.