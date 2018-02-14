"Газпром" намерен через суд пересмотреть цены на газ для Uniper
Российская корпорация "Газпром" направила в арбитражный суд иск против немецкой компании Uniper с целью пересмотра условий на поставки газа с 2018 года.
Напомним, что ранее поставщик уже судился со своим партнером еще в 2014-2016 годах. Тогда немецкая компания называлась E.ON Global Commodities. В результате корпорациям удалось договориться о контрактной стоимости природного газа на ближайшие несколько лет, арбитраж был прекращен, а E.ON доплатил "Газпрому" около 800 млн евро.
Однако, как оказалось, мирная договоренность действовала лишь в период с 2016 по 2017 годы, а относительно цен на 2018 год компании так и не смогли сойтись.
По данным "Интерфакса", теперь "Газпром" инициировал новое арбитражное разбирательство, в ходе которого должны быть оговорены условия поставок.
Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в декабре суд также вынес решение по делу российской компании и украинского "Нафтогаза".