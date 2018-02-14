2018-02-14T17:21:54+03:00
Звезды

"13 причин почему": автор знаменитой книги про подростковые проблемы обвиняется в домогательствах

Популярный писатель Джей Эшер оказался втянутым в секс-скандал
Владимир КИРДЯШОВseriesmania
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Постер сериала по книге ЭшераПостер сериала по книге ЭшераФото: кадр из фильма
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Насмешка судьбы. Автор нашумевшей книги о сексуальных домогательствах сам обвиняется в них.

В феврале стало известно, что автора книги "13 причин почему" Джея Эшера обвинили в сексуальных домогательствах.

Из-за громкого скандала он пожизненно исключен из "Общества детских писателей и иллюстраторов". Оказывается, это случилось еще в 2017-м, но публичной огласке неприятная история была предана только в начале следующего года.

Пресс-секретарь Эшера отрицает эту информацию, но маховик уже запущен.

Напомним, в прошлом году по этой книге был снят сериал для Netflix. Старшеклассник Клэй находит возле дома коробку. В ней - пронумерованные аудиокассеты, на которых записан голос его школьной возлюбленной Ханны, которая недавно покончила жизнь самоубийством... Парень берет пленку под номером 1, на которой Ханна рассказывает о тринадцати причинах, которые подтолкнули ее к суициду. В процессе прослушивания, он узнает ближе Ханну, своих одноклассников, а также то, что одна и главная из этих тринадцати причин - он.

13 марта 2018 года выходит второй сезон сериала (Читайте все про него). Ходят слухи, про Эшера вспомнили как раз в связи с этим.

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