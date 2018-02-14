2018-02-14T17:55:07+03:00
В мире

В АНБ прокомментировали стрельбу у здания штаб-квартиры в Мэриленде

Отмечается, что угроза безопасности миновала, ситуация находится под контролем
Денис СУХОВ
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Фото: twitter.com/TomLynch_Фото: twitter.com/TomLynch_
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В Агентстве национальной безопасности США прокомментировали стрельбу в Форт-Мид, у здания своей штаб-квартиры в штате Мериленд.

«Полиция АНБ и местные правоохранительные органы выясняют обстоятельства инцидента, который произошел этим утром около одного из КПП. Ситуация находится под контролем, угрозы безопасности нет», - цитирует телеканал CNN заявление агентства.

На данный момент правоохранители не обнародовали информацию о том, что в действительности произошло у штаб-квартиры АНБ.

Как сообщал сайт «КП», ранее ограждение одного из контрольно-пропускных пунктов у здания АНБ протаранил черный внедорожник, при этом началась стрельба. Сообщается, что один человек был задержан, при этом неясно, был ли он водителем автомобиля.

На кадрах с места происшествия видно, что на лобовом стекле машины осталось несколько пулевых отверстий. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали три человека.

Президент США Дональд Трамп был проинформирован о происшествии.

«Наши мысли и молитвы со всеми, кто пострадал. Мы будем продолжать предоставлять новую информацию по мере ее появления», - заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Три человека ранены при стрельбе у штаб-квартиры АНБ в США .

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