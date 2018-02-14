2018-02-14T18:41:09+03:00
Общество

Суд назначил дату рассмотрения апелляции по делу о "пьяном мальчике" в Балашихе

Жалобы подали как пострадавшая сторона, так и осужденная Ольга Алисова
Алексей КАРЕЛИН
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Шестилетний Алеша Шимко. Фото из семейного архива.Шестилетний Алеша Шимко. Фото из семейного архива.
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Московский областной суд рассмотрит апелляцию сбившей "пьяного мальчика" Ольги Алисовой 1 марта. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Как сообщал 6 февраля сайт kp.ru, пересмотра дела потребовали как Алисова, так и отец погибшего мальчика Алексей Шимко. Стороны подали апелляции в Железнодорожный суд Балашихи, оттуда материалы дела направили в Московский областной суд.

Алисова просит отменить приговор и признать трагедию несчастным случаем. Отец "пьяного мальчика" желает более сурового наказания.

Резонансное ДТП произошло 23 апреля 2017 года в Балашихе. Алисова сбила шестилетнего Алешу, когда он перебегал дорогу от детской площадки к своему подъезду. Судмедэксперт Михаил Клейменов нашел в крови погибшего 2,7 промилле алкоголя, что возмутило общественность и вызвало подозрение в честности специалиста.

Новая независимая экспертиза показала, что спирт попал в кровь мальчика уже после смерти. СК обвинил Клейменова в халатности, позже его отстранили от должности, Алисову приговорили к трем годам в колонии-поселении.

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