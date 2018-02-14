Саакашвили получил в Нидерландах удостоверение личности, разрешение на проживание и работу

14 Февр. 20:43 2018-02-14T20:43:27+03:00

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Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили получил в Нидерландах удостоверение личности, которое позволяет проживать и работать в странах Евросоюза. Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.

«Сегодня в Амстердаме, впервые за последнее время, у меня появился настоящий документ, удостоверяющий мою личность. Сразу по прибытию в Нидерланды мне вручили удостоверение личности, дающее право на проживание и работу в Евросоюзе, вся процедура заняла всего несколько минут», - похвастался Саакашвили.

При этом он подчеркнул, что «как никогда решительно» настроен вернуть свое украинское гражданство.

Напомним, летом прошлого года бывший губернатор был лишен украинского гражданства, однако это не помешало ему до последнего времени оставаться в стране и развить бурную политическую деятельность.

Однако 12 февраля Саакашвили задержали в Киеве, после чего выслали с Украины в Польшу. В Варшаве политик заявил, что не намерен просить у польских властей убежища, но вместо этого отправится навестить семью в Амстердаме.