Глава Минфина США снова пригрозил санкциями фигурантам «кремлевского доклада»

14 Февр. 21:06 2018-02-14T21:07:04+03:00

По словам Стивена Мнучина, его ведомство ведет активную работу по созданию новых ограничительных мер в отношении российских граждан

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Глава Министерства финансов США Стивен Мнучин в очередной раз подтвердил, что вверенное ему ведомство работает над новыми санкциями в отношении фигурантов так называемого «кремлевского доклада».

«Мы активно работаем над российскими санкциями», - заявил Мнучин на слушаниях в Сенате Конгресса США.

При этом он уточнил, что Минфин работает над санкциями против российских частных лиц: олигархов и «лидеров правительства». В свою очередь Госдепартамент США установит ограничения, касающиеся российского военно-промышленного комплекса и спецслужб.

Министр также подчеркнул, что введение новых антироссийских санкций приветствовал президент США Дональд Трамп.

«Я докладывал президенту о процессе введения санкций, он поприветствовал новые санкции… Президент делегировал мне обязанность по введению санкций против России», - добавил Мнучин.

Как сообщал ранее сайт «КП», в конце января Минфин США представил Конгрессу список крупнейших российских бизнесменов и высших должностных лиц. Хотя сам документ не предполагает каких-либо ограничительных мер, глава ведомства неоднократно подтверждал, что он ляжет в основу грядущих санкционных решений Вашингтона.