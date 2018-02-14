2018-02-14T21:07:04+03:00
В мире

Глава Минфина США снова пригрозил санкциями фигурантам «кремлевского доклада»

По словам Стивена Мнучина, его ведомство ведет активную работу по созданию новых ограничительных мер в отношении российских граждан
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments39
Министр финансов США Стивен МнучинМинистр финансов США Стивен МнучинФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Глава Министерства финансов США Стивен Мнучин в очередной раз подтвердил, что вверенное ему ведомство работает над новыми санкциями в отношении фигурантов так называемого «кремлевского доклада».

«Мы активно работаем над российскими санкциями», - заявил Мнучин на слушаниях в Сенате Конгресса США.

При этом он уточнил, что Минфин работает над санкциями против российских частных лиц: олигархов и «лидеров правительства». В свою очередь Госдепартамент США установит ограничения, касающиеся российского военно-промышленного комплекса и спецслужб.

Министр также подчеркнул, что введение новых антироссийских санкций приветствовал президент США Дональд Трамп.

«Я докладывал президенту о процессе введения санкций, он поприветствовал новые санкции… Президент делегировал мне обязанность по введению санкций против России», - добавил Мнучин.

Как сообщал ранее сайт «КП», в конце января Минфин США представил Конгрессу список крупнейших российских бизнесменов и высших должностных лиц. Хотя сам документ не предполагает каких-либо ограничительных мер, глава ведомства неоднократно подтверждал, что он ляжет в основу грядущих санкционных решений Вашингтона.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Россиянин Никита Трегубов после двух попыток на Олимпиаде идет вторым в скелетоне
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при стрельбе во Флориде
Российские керлингистки победили команду Китая на Олимпиаде в Пхенчхане
МОК: Экс-президент WADA часто в одиночку критикует российский спорт
Погода в Москве на 15 февраля 2018 года: в столице ожидается небольшой снег и до -7 градусов
Из-за сильного ветра в Пхенчхане на Олимпиаде пострадали 19 человек
Россиянин Трегубов занимает второе место в скелетоне после первого заезда
Стрелок из Флориды нарочно включил в школе пожарную сигнализацию
В США состоялся суд над двумя обвиненными в хакерстве россиянами
РКК «Энергия» предупредило о скором конце монополии РФ в космосе
Евросоюз не планирует вводить новые санкции против России в ближайшее время
Жертвами стрельбы в школе Флориды стали 17 человек
Российского саночника Павличенко досрочно отправили домой
Минобороны РФ: В Босфоре корабли разошлись в штатном режиме
Дубль Роналду помог «Реалу» выиграть у «ПСЖ» со счетом 3:1
Президент ЮАР Джейкоб Зума объявил о своей отставке
Задержан стрелок, открывший огонь в школе Флориды
Илон Маск назвал причину неудачного спуска первой ступени Falcon Heavy
Умер экс-премьер Нидерландов Рууд Любберс
Комитет Госдумы ответил НАТО на просьбу «прозрачно» размещать «Искандеры»
В средней школе Флориды 20 человек пострадали в результате стрельбы
Небензя заподозрил постпреда США при ООН в особой любви к России
ФБР: Инцидент у штаб-квартиры АНБ не является терактом
В Китае зафиксирован первый случай заражения человека новым штаммом птичьего гриппа
СМИ заявили об «опасном сближении» корабля ВМС Великобритании и российского грузового судна