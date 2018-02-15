2018-02-15T00:21:28+03:00
Общество

Умер экс-премьер Нидерландов Рууд Любберс

Бывший премьер-министр Нидерландов скончался в возрасте 78 лет
Юлия ДИВЕЕВА
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Экс-премьер Нидерландов, бывший Верховный комиссар ООН по делам беженцев Рууд Любберс. Фото: пресс-служба ООНЭкс-премьер Нидерландов, бывший Верховный комиссар ООН по делам беженцев Рууд Любберс. Фото: пресс-служба ООН
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В Нидерландах умер экс-премьер-министр страны Рууд Любберс. Эту информацию подтвердили в правительстве Голландии.

Любберс ушел из жизни в возрасте 78 лет. Он возглавлял партию христианских демократов. На посту главы правительства проработал 12 лет - с 1982 по 1994 годы – дольше, чем кто-либо из нидерландских политиков. При нем сменилось три кабинета министров.

В 1999 году Любберс претендовал на пост генерального секретаря НАТО, но его кандидатуру отклонили Соединенные Штаты. На следующий год его назначили

Верховным комиссаром ООН по делам беженцев. На этом посту он проработал пять лет. Уйти политику пришлось после выдвинутых против него обвинений в сексуальных домогательствах.

Напомним, Любберс напомнил о себе на инаугурации президента Чили в 2014 году. Сайт kp.ru рассказывал, что экс-премьер Нидерландов неудачно прошелся по ковровой дороже на пути к президентскому дыорцу. Он споткнулся и упал на глазах у десятков журналистов. СМИ обсуждали его падение больше, чем саму церемонию.

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