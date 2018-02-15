Российского саночника Павличенко досрочно отправили домой

СЕГОДНЯ 02:38 2018-02-15T02:38:46+03:00

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Российский саночник Семен Павличенко отправится домой с Олимпийских игр в Пхенчхане досрочно. Об этом сообщил сам спортсмен. По его словам, причины такого решения ему не известны.

«Причины моего раннего отъезда нет. Купили билет и отправили на почту. Написали смс, билет на 15-е число. Со мной никто не разговаривает, ни главный тренер, ни президент федерации. Наверное, решили сделать сюрприз, чтоб дома раньше оказался», - рассказал Павличенко в интервью РИА Новости.

Ранее россиянин в одноместных санях показал 14-й результат. Сайт kp.ru писал, что в своем неудачном выступлении спортсмен обвинил главного тренера команды Альберта Демченко. По словам Павличенко, между его тренером Эдуардом Бурмистровым и главным тренером сборной существует конфликт из-за саней, на которых Павличенко должен был соревноваться. У него не было возможности нормально подготовить свой снаряд к олимпийской трассе.

Демченко прокомментировал эти слова, предположив, что они были высказаны под воздействием эмоций.