Погода в Москве на 15 февраля 2018 года: в столице ожидается небольшой снег и до -7 градусов

СЕГОДНЯ 07:04 2018-02-15T07:04:11+03:00

Борьба с последствиями снегопада, обрушившегося на Москву в начале февраля, продолжается до сих пор Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Синоптики поделились прогнозом погоды в Москве на 15 февраля 2018 года. Как и обещали специалисты, на этой неделе в столице установились умеренные морозы. Так, в четверг температура воздуха в городе составит -5…-7 градусов. При этом будет облачно с прояснениями, а утром и днем в мегаполисе местами пройдет небольшой снег. Ветер же будет дуть юго-восточный со скоростью 4-9 метров в секунду.

В ночь на пятницу столбики термометров опустятся до -8…-10 градусов, сообщает Гидрометцентр России. Между тем в темное время суток обойдется без осадков.

Напомним, в начале этого месяца на Москву обрушился мощный снегопад. За два дня, 3 и 4 февраля, в столице выпало 125% месячной нормы осадков, а высота сугробов выросла до 55 сантиметров. В связи с этим коммунальные службы перешли на круглосуточный режим работы и вывели максимум техники для уборки. Однако борьба с последствиями снегопада продолжается до сих пор.