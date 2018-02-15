Пенсионный фонд России заявил о намерении привлечь искусственный интеллект к назначению пенсий

СЕГОДНЯ 12:23 2018-02-15T12:24:02+03:00

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Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов, общаясь в четверг, 15 февраля, с журналистами в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи, заявил о намерении привлечь к работе искусственный интеллект.

«Видим перспективным использование роботизации и искусственный интеллект. Мы сейчас активно над этим работаем и укрупняем информационную систему», - цитирует Дроздова ТАСС.

По словам руководителя ПФР, в будущем госучреждение планирует сократить штат своих сотрудников за счет внедрения технологий искусственного интеллекта в процесс назначения пенсий. Кроме того, Дроздов не исключил использование новых технологий в работе колл-центров.

Кстати, напомним, как сообщал сайт Kp.ru, ранее в феврале глава Сбербанка Герман Греф предложил задуматься о создании в нашей стране министерства по искусственному интеллекту.