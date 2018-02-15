Сборная России по футболу поднялась на 61 место в мировом рейтинге

СЕГОДНЯ 12:30 2018-02-15T12:30:24+03:00

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Международная федерация футбола в четверг, 15 февраля, опубликовала новую версию рейтинга футбольных национальных сборных мира. Российская команда поднялась вверх на одну строчку в табели о рангах и теперь - 61-я команда в мире. Наши не играли с ноября прошлого года.

Подьем вверх связан в первую очередь с падением сборной Кот-д'Ивуара, потерявшей за месяц 10 позиций и теперь идущей на 71 строчке в рейтинге ФИФА. Другие соперники российской сборной по ЧМ-2018 по-разному в рейтинге провели этот месяц. Саудовская Аравия поднялась на 64 место, Уругвай остался на 22 позиции, а Египет слетел вниз на 13 пунктов и теперь - на 43 месте.

В лидерах - Германия, далее идут Бразилия, Португалия, Аргентина и Бельгия. Следующая версия рейтинга появится в марте.