СМИ выяснили, что ФРГ не хватает танков для участия в операциях НАТО

СЕГОДНЯ 12:49 2018-02-15T12:49:22+03:00

Бундесвер должен был взять на себя решающую роль в создании оперативной группы "Острие копья"

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Вооруженным силам Германии не хватает танков для исполнения взятых на себя обязанностей перед НАТО. Об этом говорится в секретном документе Министерства обороны ФРГ, который попал в распоряжение немецких СМИ.

Согласно представленным там данным, в начале 2019 года бундесвер должен был создать и возглавить международную оперативную группу повышенной готовности "Острие копья" (Speerspitze), однако в ведомстве не досчитались боевых машин.

Так, из 44 необходимых боеспособных танков Leopard-2 у 9-ой танковой бригады в Мюнстере имеется лишь девять, а из 14 боевых машин пехоты Marder - только три. Возникла такая ситуация из-за нехватки запчастей и больших расходов на техническое обслуживание.

Как сообщает издание Welt со ссылкой на секретный документ, выполнить свои обязательства перед альянсом не могут и Военно-воздушные силы Германии, в которых наблюдается существенное снижение боеготовности истребителей Eurofighter и Tornado, а также транспортных вертолётов CH-53. Эти летательные аппараты способны участвовать в операциях и учениях лишь четыре месяца в году, а остальное время они находятся на ремонте.

Кроме того, Вооруженных силам ФРГ не хватает приборов ночного видения, бронежилетов, зимнего обмундирования, гранатометов и вспомогательных транспортных средств.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в Северном Рейне может появится новый центр командования, планирования и логистики НАТО.