СЕГОДНЯ 13:01 2018-02-15T13:01:19+03:00

Роскомнадзор внес в реестр запрещенных 200 сайтов, продававших контрафакт к ЧМ-2018 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В частности, речь идет об интернет-ресурсах, предлагавших фальшивые входные билеты на чемпионат мира по футболу в России

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В четверг, 15 февраля, стало известно, что Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам по продаже контрафактных билетов и продукции чемпионата мира по футболу в России (ЧМ-2018). Речь идет о 200 интернет-ресурсах.

«На основании вступивших в законную силу судебных решений в Единый реестр запрещенной информации Роскомнадзором внесено 200 страниц сайтов с информацией о продаже контрафактной продукции и входных билетов чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России и Кубка конфедераций FIFA», - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Также там отмечается, что владельцы 169 сайтов уже удалили информацию о продаже контрафакта.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в преддверии чемпионата мира по футболу активизировались интернет-мошенники.

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