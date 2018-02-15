2018-02-15T13:01:19+03:00
Общество

Роскомнадзор внес в реестр запрещенных 200 сайтов, продававших контрафакт к ЧМ-2018

В частности, речь идет об интернет-ресурсах, предлагавших фальшивые входные билеты на чемпионат мира по футболу в России
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Роскомнадзор внес в реестр запрещенных 200 сайтов, продававших контрафакт к ЧМ-2018Роскомнадзор внес в реестр запрещенных 200 сайтов, продававших контрафакт к ЧМ-2018Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В четверг, 15 февраля, стало известно, что Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам по продаже контрафактных билетов и продукции чемпионата мира по футболу в России (ЧМ-2018). Речь идет о 200 интернет-ресурсах.

«На основании вступивших в законную силу судебных решений в Единый реестр запрещенной информации Роскомнадзором внесено 200 страниц сайтов с информацией о продаже контрафактной продукции и входных билетов чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России и Кубка конфедераций FIFA», - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Также там отмечается, что владельцы 169 сайтов уже удалили информацию о продаже контрафакта.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в преддверии чемпионата мира по футболу активизировались интернет-мошенники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как купить билет на чемпионат мира по футболу 2018: пошаговая инструкция

Открыта продажа билетов на чемпионат мира по футболу 2018. Даем пошаговую инструкцию с картинками, как купить билет на матч (подробности)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Турчинов рассказал, почему Киев не развязал войну с Россией
В Москве умер литературный критик, издатель и поэт Александр Шаталов
МИД РФ посулил жесткий ответ но попытки вмешаться во внутренние дела страны
Созданы роботы-тараканы, которые легко преодолевают препятствия
В Киеве потребовали у России отремонтировать оставленные в Крыму украинские корабли
Патриарх Кирилл: Идеалом молодежи должно быть создание семьи
В Вене осудили трех человек, планировавших устроить теракт в Австрии
Рогозин представил экипировку российского солдата будущего
Конверты с белым порошком получили больше 10 посольств в Москве
СМИ: Минобороны запретит военнослужащим пользоваться смартфонами
Лавров посетит Словению и Сербию на следующей неделе
Парламент ЮАР утвердил Сирила Рамафосу новым президентом страны
Психологи выяснили, сколько денег нужно людям для счастья
МВД России нашло на YouTube рекламу и пропаганду наркотиков
Неизвестный стрелок ранил полицейского у здания суда в Киеве