2018-02-15T13:25:08+03:00
Политика

В США предложили выделить $1 млрд на защиту от "русских" хакеров

Данные средства могут быть направлены на приобретение новых машин для голосования
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Американцы считают, что иностранные хакеры могут вмешаться в ноябрьские выборы в КонгрессАмериканцы считают, что иностранные хакеры могут вмешаться в ноябрьские выборы в КонгрессФото: REUTERS
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Американские демократы предложили выделить 1 млрд долларов на защиту избирательной системы от вмешательства иностранных хакеров. Соответствующий законопроект был подготовлен членами Конгресса США.

"Мы не должны позволить русским насмехаться и получать удовольствие, которое они получили во время предыдущих выборов. Их цель - подорвать демократию", - заявила лидер демократов в палате представителей Конгресса Нэнси Пелоси.

Между тем, по данным агентства Reuters, выделенные на защиту от хакеров средства могут пойти на приобретение машин для голосования, которые должны будут полностью заменить бумажные бюллетени. Также определенная сумма будет потрачена на наем сотрудников по обеспечению безопасности выборов и проведению оценок рисков.

В последующее годы на эти же цели планируется выделять от 175 млн до 1,75 млрд долларов.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что американцы подозревают Россию в намерении оказать влияние на промежуточные выборы в Конгресс, которые состоятся в ноябре 2018 года.

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