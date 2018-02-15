Российские парламентарии примут участие в заседании комиссии бюро ПАСЕ

СЕГОДНЯ 13:52 2018-02-15T13:52:47+03:00

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В четверг, 15 февраля, вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил, что российские парламентарии примут участие в заседании созданной в декабре прошлого года ad hoc комиссии бюро ПАСЕ. По его словам, депутаты поедут в Парламентскую ассамблею Совета Европы в середине марта.

«В ad hoc комитете (ad hoc комиссия бюро ПАСЕ) - это будет в середине марта - поедем, поговорим с ними еще», - сказал политик РИА Новости.

Напомним, как сообщает сайт kp.ru, РФ отказалась от участия в работе сессий ПАСЕ после того, как в 2014-2015 годах российских парламентариев лишили права голоса и ряда других полномочий. А в июне прошлого года Москва заявила о намерении приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы до тех пор, пока полномочия нашей делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме.