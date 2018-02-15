2018-02-15T13:52:47+03:00
Политика

Российские парламентарии примут участие в заседании комиссии бюро ПАСЕ

Как ожидается, депутаты поедут в Парламентскую ассамблею Совета Европы в середине марта
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Вице-спикер Госдумы Петр ТолстойВице-спикер Госдумы Петр ТолстойФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В четверг, 15 февраля, вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил, что российские парламентарии примут участие в заседании созданной в декабре прошлого года ad hoc комиссии бюро ПАСЕ. По его словам, депутаты поедут в Парламентскую ассамблею Совета Европы в середине марта.

«В ad hoc комитете (ad hoc комиссия бюро ПАСЕ) - это будет в середине марта - поедем, поговорим с ними еще», - сказал политик РИА Новости.

Напомним, как сообщает сайт kp.ru, РФ отказалась от участия в работе сессий ПАСЕ после того, как в 2014-2015 годах российских парламентариев лишили права голоса и ряда других полномочий. А в июне прошлого года Москва заявила о намерении приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы до тех пор, пока полномочия нашей делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Турчинов рассказал, почему Киев не развязал войну с Россией
В Москве умер литературный критик, издатель и поэт Александр Шаталов
МИД РФ посулил жесткий ответ но попытки вмешаться во внутренние дела страны
Созданы роботы-тараканы, которые легко преодолевают препятствия
В Киеве потребовали у России отремонтировать оставленные в Крыму украинские корабли
Патриарх Кирилл: Идеалом молодежи должно быть создание семьи
В Вене осудили трех человек, планировавших устроить теракт в Австрии
Рогозин представил экипировку российского солдата будущего
Конверты с белым порошком получили больше 10 посольств в Москве
СМИ: Минобороны запретит военнослужащим пользоваться смартфонами
Лавров посетит Словению и Сербию на следующей неделе
Парламент ЮАР утвердил Сирила Рамафосу новым президентом страны
Психологи выяснили, сколько денег нужно людям для счастья
МВД России нашло на YouTube рекламу и пропаганду наркотиков
Неизвестный стрелок ранил полицейского у здания суда в Киеве