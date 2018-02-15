2018-02-15T14:01:30+03:00
Политика

Порошенко рассказал об основных темах телефонного разговора с Путиным

Так, главы государств обсудили присутствие миротворцев в Донбассе и освобождение заложников
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент Украины Петр Порошенко Фото: Zuma TASSПрезидент Украины Петр Порошенко Фото: Zuma TASS
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Президент Украины Петр Порошенко подтвердил, что в понедельник, 12 февраля, у него состоялся телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Глава незалежной подчеркнул, что речь шла преимущественно о вопросах миротворческой миссии ООН в Донбассе и обмене заложниками.

"Цель состояла в основном из двух частей. Часть первая - то, о чем было оговорено ровно три года назад, в начале 2015 года при заключении Минска-2. Нам, как воздух, нужны миротворцы. И вторая позиция - мы в любом случае не можем остановиться на пути освобождения наших заложников", - цитирует украинского лидера "Укринформ".

Порошенко подчеркнул, что в ходе беседы упоминались конкретные фамилии тех пленных, которых Киев хочет вернуть с территорий Донбасса и из России.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что во время разговора с Путиным президент Украины также выразил свои соболезнования в связи с крушением пассажирского самолет Ан-148 в Подмосковье, в результате которого погиб 71 человек.

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