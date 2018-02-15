Международная группа ученых создала «оружие» против рака

СЕГОДНЯ 14:41 2018-02-15T14:41:48+03:00

Ученые успешно провели эксперименты по уничтожению раковых клеток на мышах. Фото: EAST NEWS

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Группа ученых из Китая и США создали из цепочек ДНК "нанофабрику" - клетку, которую поместили внутрь тканей злокачественной опухоли. «Нанофабрика» производит особые белки, а те «перекрывают воздух» пораженным клеткам — закупоривают кровеносные сосуды, которые снабжают «больные» клетки воздухом.

«Мы собрали шаблон ДНК-частицы, которые могут вырабатывать различные белковые лекарства. Они модульные и позволяют активировать производство белков в соответствии условиями окружающей среды», - говорит один из руководителей исследования Ави Шредер.

Ученые провели эксперименты на клеточных культурах, затем на мышах. Белок пометили флуоресцентными метками, за которыми следили в микроскоп, пишет Phys.org.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что ученые нашли слабое место раковых опухолей, нечувствительных к дефициту кислорода. Это фермент CDK8. Если его "отключить", то раковым клеткам понадобятся кислород для поддержания жизнедеятельности.