Орешкин предложил специальный налоговый режим для самозанятых

СЕГОДНЯ 14:49 2018-02-15T14:59:11+03:00

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Минэкономразвития РФ подготовило предложения по специальному налоговому режиму для самозанятых граждан. Об этом сообщил глава ведомства Максим Орешкин, выступая на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

«Есть упрощенная система налогообложения, есть уровень 6%. Вот на этот уровень нужно ориентироваться с точки зрения той ставки, которая могла бы быть», - заявил министр.

По словам Орешкина, система налогооблажения самозанятых россиян должна быть максимально прозрачной. В настоящее время проект Минэконоразвития рассматривается с привлечением всех заинтересованных ведомств.

«Будем детально смотреть. (Ставка налога) 6% - то, на что нужно ориентироваться. Предложения сейчас будем обсуждать, но это как ориентир, конечно, нужно рассматривать», - добавил министр.

Орешкин отметил, что для самозанятых предполагается ввести «единый платеж, который будет «расщепляться» на уровне налоговых органов». Соответствующий законопроект могут принять уже в весеннюю парламентскую сессию.

Как сообщал ранее сайт «КП», до конца 2018 года в России для самозанятых действуют налоговые каникулы — для получения льготы необходимо уведомить налоговые органы о своей деятельности.

По истечению каникул самозанятые должны прекратить осуществление деятельности или зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя или уплачивать НДФЛ по ставке 13%. В январе Минфин предложил продлить налоговые каникулы до 31 декабря 2019 года.