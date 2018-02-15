Умерла заслуженный деятель искусств Людмила Голубкина
В четверг, 14 февраля, появилась информация о том, что умерла Заслуженный деятель искусств Людмила Голубкина. Ей было 84 года.
Печальную новость сообщил Союз кинематографистов России. На сайте этой организации отмечается, что Голубкина была «высоким профессионалом и человеком исключительной порядочности». «Горе, благодарность и любовь наполняют сегодня сердца всех, кто знал ее», - говорится в сообщении.
СПРАВКА «КП»
С 1960 года Людмила Голубкина работала на «Мосфильме» как редактор, а потом стала главным редактором кинообъединения «Юность». При ее участии было сделано множество знаменитых картин, среди которых «Друг мой, Колька», «Сказка о потерянном времени» и «Неуловимые мстители».
Голубкина - выпускница ВГИКа, имела звания кандидата искусствоведения и заслуженного деятеля искусств России.