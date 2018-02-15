2018-02-15T15:23:49+03:00
Экономика

Голикова: пенсия должна зависеть от стажа и заработка

Глава Счетной палаты предложила вернуться к прежней пенсионной системе
Алексей КАРЕЛИН
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Председатель Счетной палаты Татьяна ГоликоваПредседатель Счетной палаты Татьяна ГоликоваФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Председатель Счетной палаты Татьяна Голикова заявила, что России стоит вернуться к классической пенсионной системе. Новая, бальная, - дестимулирует граждан и ограничивает в правах, считает Голикова. Об этом она рассказала на Российском инвестиционном форуме (РИФ) в Сочи.

"Нужно еще раз вернуться к вопросу классического социального, в данном случае, пенсионного страхования. Пенсия должна зависеть от стажа и того заработка, который получал работник во время своей трудовой деятельности", - говорит глава Счетной палаты.

Действующая бальная система имеет ограничения в баллах, поэтому человек в определенный момент может перестать стремиться к дальнейшему профессиональному росту, наращиванию потенциала, передает пояснение Голиковой "Российская газета".

Напомним, РИФ стартовал 14 февраля и завершится 16 февраля. На нем собрались руководство страны, предприниматели, отечественные и зарубежные инвесторы, чтобы обсудить развитие России и регионов в отдельности. На форуме работает и команда «Комсомольской правды». Следить за событиями РИФ вы можете в онлайн режиме.

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