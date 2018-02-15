2018-02-15T15:25:30+03:00
Политика

Путин призвал прокуроров незамедлительно реагировать на задержки зарплат россиянам

Президент потребовал от надзорного органа пристального внимания к нарушениям трудового законодательства
Денис СУХОВ
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Владимир Путин. Фото: Михаил Метцель/ТАССВладимир Путин. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Президент РФ Владимир Путин призвал Генеральную прокуратуру незамедлительно реагировать на нарушения трудового законодательства, в том числе на задержки зарплат российским гражданам.

«В рамках своих полномочий вы обязаны незамедлительно реагировать на любые нарушения закона и прав граждан в этих сферах. В том числе задержки и невыплаты заработной платы», - заявил глава государства в ходе заседания расширенной коллегии ведомства.

В частности, отметил президент, необходимо «давать принципиальную оценку действиям руководителей, которые расходуют средства, предназначенные на выплаты работникам, на другие цели, часто не имеющие ничего общего с интересами коллектива».

Также Путин потребовал внимательного следить за обеспечением социальных прав граждан, включая вопросы выделения льготных путевок и бесплатных лекарств.

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