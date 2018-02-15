Соколов: Киев не предлагал Минтрансу помощь в расследовании крушения Ан-148

СЕГОДНЯ 15:32 2018-02-15T15:32:28+03:00

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Глава Минтранса России Максим Соколов прокомментировал ранее появившуюся информацию о том, что Украина предложила авиационным властям нашей страны помощь в расследовании крушения самолета Ан-148 в Подмосковье. По словам министра, Киев официально не обращался в российское ведомство с предложением о помощи.

«Авиационные власти Украины официально к авиационным властям России не обращались», - приводит слова Соколова РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, самолет Ан-148, вылетевший 11 февраля из аэропорта Домодедово, через пять минут после взлета рухнул в районе подмосковной деревни Степановское. В тот момент на борту воздушного судна, следовавшего из Москвы в Орск, находился 71 человек - 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Выжить не удалось никому.

А вскоре после ЧП появилась информация, что Украина подключилась к расследованию авиакатастрофы. Как отмечалось, в Киеве даже назначили уполномоченного представителя после обращения Межгосударственного авиационного комитета (МАК).