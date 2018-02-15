2018-02-15T15:52:44+03:00
Экономика

Медведев призвал «оцифровать» взаимодействие государства и бизнеса

По словам премьера, в первую очередь это необходимо сделать «на тех участках, где существует соблазн использовать властные отношения в своих интересах»
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments9
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАССПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Изменить размер текста:

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в четверг, 15 февраля, на пленарном заседании Российского инвестиционного форума (РИФ) в Сочи, призвал максимально «оцифровать» взаимодействие бизнеса и государства.

Как заметил глава правительства, у нашей страны есть хороший опыт цифровизации отношений между человеком и государством. По его словам, в настоящее время благодаря сети многофункциональных центров (МФЦ) и порталов госуслуг люди экономят время и силы, а вот бизнес «пока вынужден работать по-старому». «Это нужно исправить и максимально "оцифровать" взаимодействие бизнеса и государства», - сказал премьер.

Председатель кабмина подчеркнул, что в первую очередь цифровизация необходима «на тех участках, где существует соблазн использовать властные отношения в своих интересах». Таким образом, как считает Медведев, можно исключить всякую возможность «надавить» на предпринимателей.

За тем, как проходит Российский инвестиционный форум, следите в онлайн-трансляции наших корреспонентов.

Еще больше материалов по теме: «Российский инвестиционный форум (РИФ) - 2018»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Турчинов рассказал, почему Киев не развязал войну с Россией
В Москве умер литературный критик, издатель и поэт Александр Шаталов
МИД РФ посулил жесткий ответ но попытки вмешаться во внутренние дела страны
Созданы роботы-тараканы, которые легко преодолевают препятствия
В Киеве потребовали у России отремонтировать оставленные в Крыму украинские корабли
Патриарх Кирилл: Идеалом молодежи должно быть создание семьи
В Вене осудили трех человек, планировавших устроить теракт в Австрии
Рогозин представил экипировку российского солдата будущего
Конверты с белым порошком получили больше 10 посольств в Москве
СМИ: Минобороны запретит военнослужащим пользоваться смартфонами
Лавров посетит Словению и Сербию на следующей неделе
Парламент ЮАР утвердил Сирила Рамафосу новым президентом страны
Психологи выяснили, сколько денег нужно людям для счастья
МВД России нашло на YouTube рекламу и пропаганду наркотиков
Неизвестный стрелок ранил полицейского у здания суда в Киеве