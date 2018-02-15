Медведев призвал «оцифровать» взаимодействие государства и бизнеса

СЕГОДНЯ 15:52 2018-02-15T15:52:44+03:00

По словам премьера, в первую очередь это необходимо сделать «на тех участках, где существует соблазн использовать властные отношения в своих интересах»

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в четверг, 15 февраля, на пленарном заседании Российского инвестиционного форума (РИФ) в Сочи, призвал максимально «оцифровать» взаимодействие бизнеса и государства.

Как заметил глава правительства, у нашей страны есть хороший опыт цифровизации отношений между человеком и государством. По его словам, в настоящее время благодаря сети многофункциональных центров (МФЦ) и порталов госуслуг люди экономят время и силы, а вот бизнес «пока вынужден работать по-старому». «Это нужно исправить и максимально "оцифровать" взаимодействие бизнеса и государства», - сказал премьер.

Председатель кабмина подчеркнул, что в первую очередь цифровизация необходима «на тех участках, где существует соблазн использовать властные отношения в своих интересах». Таким образом, как считает Медведев, можно исключить всякую возможность «надавить» на предпринимателей.

За тем, как проходит Российский инвестиционный форум, следите в онлайн-трансляции наших корреспонентов.