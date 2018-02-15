2018-02-15T16:05:03+03:00
Экономика

Новак: Решение по прекращению добычи газа в Крыму на данный момент не принято

Разработку месторождения поставил под угрозу судебный спор с Украиной
Алексей КАРЕЛИН
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Министр энергетики РФ Александр НовакМинистр энергетики РФ Александр НовакФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Российское руководство рассматривает вопрос об остановке добычи газа на крымском шельфе. Решение еще не принято, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак на Российском инвестиционном форуме (РИФ). Разработку месторождения поставил под угрозу судебный спор с Украиной.

«Я думаю, пока не отвечу на вопрос, принято ли окончательное решение об этом. Все будет зависеть от юридических оснований», - сказал Новак.

Ранее СМИ распространили информацию, что Россия планирует прекратить добычу газа на Одесском месторождении. Причиной тому указывалось обращение Украины в международный арбитраж с жалобой на нарушение морских прав.

Заявителем выступили «Нафтогаз Украины» и его дочерние предприятия. В октябре 2017 года они подали иск на $2,6 млрд. предметом спора являются активы «Нафтогаза», «Черноморнафтогаза», «Укртрансгаза», «Ликво», «Укргаздобычи», «Укртранснефти» и компании «Газ Украины», находящиеся на территории Крыма.

Напомним, корреспонденты "Комсомольской правды" следят за ходом РИФ-2018 и ведут из Сочи онлайн-трансляцию.

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