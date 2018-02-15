2018-02-15T17:10:13+03:00
Общество

МВД России нашло на YouTube рекламу и пропаганду наркотиков

Запрещенный контент успели посмотреть больше 33 млн пользователей
Алексей КАРЕЛИН
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Наименьшим спросом среди рекламщиков наркотиков пользуются Facebook и LivejournalНаименьшим спросом среди рекламщиков наркотиков пользуются Facebook и LivejournalФото: EAST NEWS
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На видеохостинге YouTube рекламировали и вели пропаганду наркотиков. Видеоролики с запрещенным содержанием посмотрело больше 33 млн пользователей. Об этом сообщил руководитель Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Андрей Храпов.

"В 2017 году мы фиксировали существенный объем рекламы и пропаганды наркотиков через видеохостинг с многомиллионной аудиторией YouTube, владельцем которой является американская компания Google. В результате нашей совместной работы с Роскомнадзором вал этой незаконной смертоносной рекламы удалось остановить, однако, по оценкам специалистов, с ней успели ознакомиться порядка 33 млн граждан", - цитирует Храпова ТАСС.

Представитель МВД выступил на заседании Госдумы. Он также заметил, что нарушители активно используют социальные сети. Чаще всего запрещенный контент появляется в соцсети "ВКонтакте". На нее приходится 89% запросов по соцсетям из Роскомнадзора. На втором месте по популярности - "Одноклассники", Facebook и Livejournal пользуются меньшим спросом.

Группы и сообщества, ведущие пропаганду и рекламу наркотиков, Храпов сравнил с притонами. Представитель МВД заметил, что в таких группах также часто вербуют несовершеннолетних в ряды распространителей наркотиков, привлекая высокой оплатой.

Напомним, ранее сайт kp.ru рассказывал, как понять, что ваш близкий попал в наркотическую зависимость, и кто находится в группе риска.

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