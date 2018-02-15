Парламент ЮАР утвердил Сирила Рамафосу новым президентом страны
Парламент Южной Африки утвердил председателя правящей партии Африканский национальный конгресс Сирила Рамафосу на должность президента республики. Результаты голосования депутатов транслировались в сети.
Лидер АНК был единственным предложенным кандидатом, так как оппозиционные фракции не выдвигали претендентов, настаивая на роспуске парламента и проведении досрочных выборов.
После нескольких попыток помешать выдвижению Рамафосы леворадикальная партия «Борцы за экономическую свободу» в полном составе покинула зал заседания в знак протеста.
Рамафосе 65 лет, политическую карьеру он начал в конце 1970-х годов. В 1991 был избран генеральным секретарем АНК на Национальной конференции под руководством Нельсона Манделы. Принимал участие в переговорах о отмене режима апартеида. Ожидается, что новый глава государства будет приведен к присяге в пятницу, после чего выступит с обращением к нации.
С 2014 года Африканский национальный конгресс подвергается жесткой критике оппозиции в связи с крупными коррупционными скандалами. В частности, обвинения в растратах выдвигались против экс-президента ЮАР Джейкоба Зумы. В результате последнему грозил вотум недоверия и импичмент.
Как сообщал ранее сайт «КП», накануне Зума выступил с телеобращением, в котором объявил о решении немедленно покинуть пост.