2018-02-15T17:30:04+03:00
В мире

Парламент ЮАР утвердил Сирила Рамафосу новым президентом страны

Ожидается, что глава государства выступит с обращением к нации в пятницу
Денис СУХОВ
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Председатель АНК Сирил РамафосаПредседатель АНК Сирил РамафосаФото: REUTERS
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Парламент Южной Африки утвердил председателя правящей партии Африканский национальный конгресс Сирила Рамафосу на должность президента республики. Результаты голосования депутатов транслировались в сети.

Лидер АНК был единственным предложенным кандидатом, так как оппозиционные фракции не выдвигали претендентов, настаивая на роспуске парламента и проведении досрочных выборов.

После нескольких попыток помешать выдвижению Рамафосы леворадикальная партия «Борцы за экономическую свободу» в полном составе покинула зал заседания в знак протеста.

Рамафосе 65 лет, политическую карьеру он начал в конце 1970-х годов. В 1991 был избран генеральным секретарем АНК на Национальной конференции под руководством Нельсона Манделы. Принимал участие в переговорах о отмене режима апартеида. Ожидается, что новый глава государства будет приведен к присяге в пятницу, после чего выступит с обращением к нации.

С 2014 года Африканский национальный конгресс подвергается жесткой критике оппозиции в связи с крупными коррупционными скандалами. В частности, обвинения в растратах выдвигались против экс-президента ЮАР Джейкоба Зумы. В результате последнему грозил вотум недоверия и импичмент.

Как сообщал ранее сайт «КП», накануне Зума выступил с телеобращением, в котором объявил о решении немедленно покинуть пост.

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