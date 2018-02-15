Конверты с белым порошком получили больше 10 посольств в Москве
За 14 и 15 февраля больше 10 посольств в Москве получили конверты с белым порошком. Во всех отправлениях состав был одинаков, как выяснилось позже. Он содержал вещество семейства пестицидов - фипронил. Его используют для травли насекомых в сельском хозяйстве и в медицине.
"В течение 14 и 15 февраля конверты с порошком получили свыше десяти дипломатических учреждений иностранных государств. Возможно, это число не окончательное. Некоторые посольства продолжают получать подобную корреспонденцию", - сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Среди получателя странных писем числятся посольства США, Нидерландов, Италии, Болгарии, Канады и один из департаментов ООН, сказал собеседник агентства. По его словам, порошок никакой опасности для людей не представляет. В Главном управлении МВД РФ по Москве информацию подтвердили.
Ранее конверты с белым порошком получили сын президента США Дональда Трампа и экс-глава страны Барак Обама. В обоих случаях вещество было безопасным, чего нельзя сказать о порошке в письме к Трампам, которое отправил супругу Трампа-младшего и персонал семейства в больницу.