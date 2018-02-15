2018-02-15T17:52:43+03:00
Общество

Конверты с белым порошком получили больше 10 посольств в Москве

Все отправления содержали фипронил - вещество семейства пестицидов
Алексей КАРЕЛИН
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Порошок в конверте для Барака Обамы оказался детской присыпкойПорошок в конверте для Барака Обамы оказался детской присыпкойФото: REUTERS
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За 14 и 15 февраля больше 10 посольств в Москве получили конверты с белым порошком. Во всех отправлениях состав был одинаков, как выяснилось позже. Он содержал вещество семейства пестицидов - фипронил. Его используют для травли насекомых в сельском хозяйстве и в медицине.

"В течение 14 и 15 февраля конверты с порошком получили свыше десяти дипломатических учреждений иностранных государств. Возможно, это число не окончательное. Некоторые посольства продолжают получать подобную корреспонденцию", - сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Среди получателя странных писем числятся посольства США, Нидерландов, Италии, Болгарии, Канады и один из департаментов ООН, сказал собеседник агентства. По его словам, порошок никакой опасности для людей не представляет. В Главном управлении МВД РФ по Москве информацию подтвердили.

Ранее конверты с белым порошком получили сын президента США Дональда Трампа и экс-глава страны Барак Обама. В обоих случаях вещество было безопасным, чего нельзя сказать о порошке в письме к Трампам, которое отправил супругу Трампа-младшего и персонал семейства в больницу.

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