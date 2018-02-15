2018-02-15T18:06:33+03:00
В мире

В Вене осудили трех человек, планировавших устроить теракт в Австрии

Молодые люди были признаны виновными в подготовке атаки и создании террористической ячейки
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Правоохранители раскрыли планы преступников раньше, чем те успели осуществить атакуПравоохранители раскрыли планы преступников раньше, чем те успели осуществить атакуФото: REUTERS
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Суд в Вене признал трёх человек, включая двух выходцев из Чечни, виновными в планировании теракта в австрийском городе Санкт-Пёльтен и создании в стране ячейки террористической группировки ИГ*.

По версии следствия, мужчины через социальные сети поддерживали связь с исламистами, которые еще в 2015 году приказали им организовать атаку на полицейский участок. Согласно плану, уроженцы Чечни в возрасте 19 и 22 лет вместе со своим сообщником должны были ограбить оружейный магазин, а после напасть на правоохранителей.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что мужчины хотели убивать полицейских до тех пор, пока не застрелят их самих, однако план был раскрыт.

В результате, по данным агентство APA, чеченец, приехавший в Австрию в 2002 году, был осужден на шесть месяцев тюрьмы, которые прибавили к уже имеющемуся у него сроку в 33 месяца за грабежи. Его соотечественник получил лишь 15 месяцев с возможностью условно-досрочного освобождения через пять месяцев. Австриец же проведен в тюрьме 26 месяцев.

* - террористическая организация, запрещена в России.

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