МИД РФ посулил жесткий ответ но попытки вмешаться во внутренние дела страны

СЕГОДНЯ 18:48 2018-02-15T18:48:07+03:00

Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что Москва располагает доказательствами «конкретных фактов» иностранного влияния на президентскую кампанию в России

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В Министерстве иностранных дел РФ пообещали принять жесткие контрмеры в ответ на попытки некоторых западных стран вмешаться во внутренние дела России. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

По ее словам, в отличие от «бездоказательных обвинений о всемогущих русских хакерах», Москва располагает свидетельствами о «конкретных фактах» деструктивного иностранного вмешательства с целью оказать влияние на ход президентских выборов в России.

«Подобная деятельность должна прекратиться. Если она не прекратится, то мы будем вынуждены принять жесткие контрмеры, включая публичную реакцию», - предупредила Захарова.

Представитель МИД также подтвердила, что Москва обратилась в ОБСЕ с просьбой к специальной мониторинговой миссии отслеживать ситуацию во время голосования в российских загранучреждениях.

Напомним, на Западе не устают озвучивать безосновательные утверждения о российском вмешательстве в демократические процессы зарубежных стран. В свою очередь Москва отмечает полную несостоятельность таких обвинений.