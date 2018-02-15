2018-02-15T20:15:49+03:00
Политика

В столкновениях у Соломенского районного суда Киева пострадали 20 человек

Ранее неизвестный участник массовых беспорядков выстрелил в полицейского
Денис СУХОВ
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В столкновениях у Соломенского районного суда Киева пострадали 20 человекВ столкновениях у Соломенского районного суда Киева пострадали 20 человекФото: REUTERS
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По меньшей мере 20 человек потрадали в результате массовых беспорядков у Соломенского районного суда Киева, где избиралась мера пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову.

По данным украинских СМИ, ранения получили как протестующие, так и силовики. Четверо пострадавших были госпитализированы.

Как сообщал ранее сайт «КП», в ходе столкновений неизвестный мужчина начал стрельбу и ранил сотрудника правоохранительных органов. Злоумышленник был задержан и доставлен в отделение полиции.

Сегодня в Соломенском суде избиралась мера пресечения Труханову — одесского мэра задержали по подозрению в хищениях. Однако суд отпустил градоначальника под поручительство народного депутата от «Блока Петра Порошенко» Дмитрия Голубова.

Следствие подозревает Труханова в покупке нового здания для мэрии Одессы по завышенной цене. При этом государственному бюджету был нанесен урон в размере 185 млн гривен (ок. 7 млн долларов).

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