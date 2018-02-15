Кудрин рассказал о своих главных неудачах во время работы в правительстве

15 Февр. 20:46 2018-02-15T20:46:40+03:00

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Глава Центра статегических разработок Алексей Кудрин выделил три ключевые ошибки, которые допустил в период работы в правительстве РФ. Соответствующее заявление экс-министр финансов сделал, выступая на Российском инвестиционном форуме.

Первой, самой большой структурной неудачей, он считает провал административной реформы. Несмотря на то, что были упразднены сотни и тысячи лишних функций и бюрократических процедур, правительство не перешло на новые принципы работы.

«По-новому ситуация не заработала. Принципы работы не были изменены, стратегического управления не было», - резюмировал Кудрин.

Вторая «тяжелая и ресурсоемкая проблема» - повышение пенсионного возраста, которое так так и не было осуществлено. По словам экс-министра, ежегодно Россия тратит 2-3% ВВП на дотации пенсионной системе, что в текущих ценах составляет 1,8 трлн рублей.

«И бюджетный маневр, тогда мне не удалось. Все помнят, почему я ушел из правительства. Я сказал, что решения, которые в тот момент принимались, ограничат экономический рост, это увеличение непроизводительных расходов»,- заключил глава ЦСР.

Напомним, Кудрин занимал должность вице-премьера, был министром финансов России с мая 2000 года по сентябрь 2011 года.

Как сообщал ранее сайт «КП», 14 февраля в Сочи начал работу Российский инвестиционный форум. В этом году мероприятие соберет около четырех тысяч человек, в том числе 128 представителей крупнейших отечественных и иностранных компаний.