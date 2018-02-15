Врачи диагностировали мозговые травмы у сотрудников посольства США на Кубе

15 Февр. 21:32 2018-02-15T21:32:35+03:00

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Американские врачи диагностировали у сотрудников посольства США на Кубе повреждения головного мозга неизвестного происхождения. Речь идет о дипломатах, которые, согласно утверждениям Вашингтона, были подвержены «звуковому или сенсорному явлению направленного характера» в свои домах и отелях в Гаване.

Соответствующая статья была опубликована на сайте Американской медицинской ассоциации.

«Если взять любого из этих пациентов и поместить их в клинику по лечению черепно-мозговых травм и не знать их истории, можно подумать, что у них было травматическое повреждение головного мозга из-за автомобильной аварии или взрыва в армии. Это похоже на сотрясение мозга без сотрясения», - пишет один из авторов публикации, специалист из Пенсильванского университета Рэндела Свонсона.

Отмечается, что ни у одного из обследованных дипломатов не было травм головы, которые могли бы вызвать повреждения или сотрясение мозга. Тем не менее, пациенты страдают от когнитивных или зрительных нарушений и головных болей. У троих человек наблюдается сильное или умеренное нарушение слуха.

Пациенты заявили, что перед проявлением симптомов слышали резкий звук или чувствовали вибрацию. Однако специалисты считают, что звук мог быть следствием, а не причиной травм.

«Мы считаем, что звук был последствием воздействия, потому что звуки обычно не становятся причиной мозговых травм», - говорится в статье.

Как сообщал ранее сайт «КП», летом прошлого года Госдепартамент США заявил об «акустической атаке» с использование специальных приборов, которой подверглись более двух десятков сотрудников американского посольства в Гаване.