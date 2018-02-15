2018-02-15T22:33:37+03:00
В мире

Новые российские крылатые ракеты вызывают обеспокоенность Пентагона

Американские военные призывают продолжать вкладывать средства в разработку оборонительных систем
Денис СУХОВ
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Фото: пресс-служба Каспийской флотилииФото: пресс-служба Каспийской флотилии
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Россия совершенствует стратегические вооружения и разработала новые виды крылатых ракет, которые вызывают особенное беспокойство Пентагона. Об этом заявила генерал Лори Робинсон - глава Северного командования ВС США, которое отвечает за оборону континентальной части страны.

«Россия разработала новые крылатые ракеты, способные поражать цели с гораздо больших расстояний, чем мы видели раньше. Такие системы представляют нарастающую угрозу для Северной Америки», - отметила генерал, выступая на слушаниях в оборонном комитете Сената Конгресса США.

Само собой разумеется, что обеспечить защиту от усовершенствованных русских ракет можно лишь вкладывая дополнительные средства в разработку радаров и оборонительных систем. В частности, для нейтрализации нарастающей угрозы Робинсон хотела бы усилить имеющиеся в ее распоряжении компоненты противоракетной обороны, увеличив количество радиолокационных станций дальнего обнаружения.

Также генерал отметила, что Россия продолжает модернизировать стратегические бомбардировщики и подводные лодки.

«Модернизированный подводный флот России способен угрожать нашей стране в течение многих грядущих лет. И мы, в Северном командовании, должны на это реагировать», - добавил Робинсон.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал проект федерального бюджета на 2019 финансовый год, который подразумевает существенное увеличение трат на оборону. В частности, только на модернизацию ядерных сил направят 24 млрд долларов.

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