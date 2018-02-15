В Совфеде «Искандеры» под Калининградом назвали симметричным ответом НАТО

15 Февр. 23:57 2018-02-15T23:57:59+03:00

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Россия разместила ракетные комплексы «Искандер» в Калининградской области в качестве ответа на действия НАТО. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

«Размещение ОТРК «Искандер» следует рассматривать не только как симметричный ответ на действия НАТО, но и прежде всего как составляющую комплексной системы укрепления обороноспособности нашей страны», — сказал он.

Бондарев отметил, что для России в этих условиях «вполне логично» укреплять обороноспособность, чтобы нейтрализовать любую возможность атаки с сопредельных, соседних территорий. Он также напомнил, что дальность полета ракет комплекса не превышает 500 километров, а значит и договор по РСМД они не нарушают.

«Искандер» является не стратегическим оружием и поэтому не подпадает под ограничения, наложенные СНВ-3»— подчеркнул сенатор.

Ранее сайт kp.ru передавал мнение председателя комитета Государственной думы по обороне, бывшего командующего Воздушно-десантными войсками Владимира Шама. Он заявил, что Россия не должна отчитываться перед НАТО о размещении «Искандеров» на своей территории.

Официальный представитель Пентагона Джонни Майкл также признал, что эти комплексы не нарушают никаких двусторонних договоров между США и Россией.