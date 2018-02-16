Ученые подтвердили влияние полуфабрикатов на риск развития онкологии

СЕГОДНЯ 00:33 2018-02-16T00:33:04+03:00

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Полуфабрикаты и продукты с высокой степенью обработки повышают риски развития онкологических заболеваний. К такому выводу пришла группа ученых из Франции и Бразилии в ходе исследования.

Опасными являются хлебобулочные изделия и снеки, газированные напитки, кукурузные хлопья с сахаром, полуфабрикаты и восстановленные мясные продукты – продукты с высоким содержанием сахара, жира и соли, и низким содержанием витаминов и клетчатки, говорится в статье, опубликованной в еженедельнике The BMJ.

Ученые установили, что постоянное употребление такой пищи может провоцировать возникновение рака молочной железы, кишечника и простаты. Причем увеличение таких продуктов в рационе всего на 10% повышает вероятность рака на 10-12%.

В исследовании принимали участие 104 тысячи 980 человек, средний возраст которых составил 43 года. Они заполняли две 24-часовые онлайн-анкеты с перечнем трех тысяч 300 различных продуктов питания. Учитывалось все: возраст, пол, образование, наследственность, наличие вредных привычек и уровень физической активности респондентов.

Авторы исследования отмечают, что их работа впервые проанализировала и выявила связь ультраобработанных продуктов с увеличением риска развития онкологии всех типов и рака молочной железы, в частности.

Ученые призвали скорректировать систему питания и предложили повысить налоги и ограничить рекламу для производителей полуфабрикатов и фаст-фуда.