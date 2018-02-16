2018-02-16T00:54:08+03:00
Политика

Дамаск договорился с курдами о размещении частей сирийской армии в Африне

Армия Сирии и «Силы народной самообороны» намерены совместно отражать атаки со стороны Турции
Юлия ДИВЕЕВА
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Власти Сирии договорились с курдами о размещении правительственных сил на границе с ТурциейВласти Сирии договорились с курдами о размещении правительственных сил на границе с ТурциейФото: REUTERS
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Официальный Дамаск договорился с курдскими формированиями «Силы народной самообороны» (СНС) о размещении подразделений армии Сирии в район Африн. Войска будут введены в регион для отражения атаки со стороны Турции.

Сайт «Комсомольской правды» рассказывал об обстрелах территории Сирии со стороны Турции. Так турецкая артиллерия 20 января нанесла удары по позициям сил самообороны сирийских курдов в районе Африн. Массированному артобстрелу подверглись семь курдских селений северо-западе САР.

Телеканал Al Mayadeen вчетверг сообщил, что официальных комментариев от Дамаска по договоренности с курдами пока не поступало.

Напомним, с 20 января Турция проводит в Африне военную операцию «Оливковая ветвь» против отрядов курдского ополчения, которые Анкара считает террористическим организациями. действия разворачиваются в основном в африне, где проживает порядка 1,5 млн курдов и беженцев из других областей Сирии.

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