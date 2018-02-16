2018-02-16T01:30:48+03:00
В мире

Суд признал миграционный указ Трампа дискриминирующим мусульман

Судья увидел в тексте документа и высказываниях президента США «отпечаток враждебности по отношению к исламу»
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Последняя версия указа президента США Дональда Трампа является неконституционной, поскольку дискриминирует мусульман. Такое решение в четверг вынес апелляционный суд штата Вирджиния (США).

В сентябре прошлого года сайт kp.ru рассказывал, что глава Белого дома подписал новый иммиграционный указ, расширяющий перечень стран, жителям которых нельзя въезжать в США. В черный список вместе с мусульманскими Чадом, Ираном, Ливией, Сомали, Сирией и Йеменом, включили КНДР и Венесуэлу.

Как отметил в своем вердикте судья Роджер Грегори, иммиграционный указ «несет на себе отпечаток враждебности по отношению к исламу и поэтому неконституционен».

Отметим, что апелляционный суд США уже во второй раз принимает решение против иммиграционного указа американской администрации. Указ должен был вступить в силу 18 октября 2017 года, но федеральные судьи ряда американских штатов ввели запреты на его последнюю версию.

В Белом доме это решение судей о блокировке указа назвали «опасным и ошибочным».

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