Суд признал миграционный указ Трампа дискриминирующим мусульман
Последняя версия указа президента США Дональда Трампа является неконституционной, поскольку дискриминирует мусульман. Такое решение в четверг вынес апелляционный суд штата Вирджиния (США).
В сентябре прошлого года сайт kp.ru рассказывал, что глава Белого дома подписал новый иммиграционный указ, расширяющий перечень стран, жителям которых нельзя въезжать в США. В черный список вместе с мусульманскими Чадом, Ираном, Ливией, Сомали, Сирией и Йеменом, включили КНДР и Венесуэлу.
Как отметил в своем вердикте судья Роджер Грегори, иммиграционный указ «несет на себе отпечаток враждебности по отношению к исламу и поэтому неконституционен».
Отметим, что апелляционный суд США уже во второй раз принимает решение против иммиграционного указа американской администрации. Указ должен был вступить в силу 18 октября 2017 года, но федеральные судьи ряда американских штатов ввели запреты на его последнюю версию.
В Белом доме это решение судей о блокировке указа назвали «опасным и ошибочным».
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