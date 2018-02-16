На борту военного корабля Тихоокеанского флота во Владивостоке возник пожар

СЕГОДНЯ 05:36 2018-02-16T05:36:42+03:00

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На борту большого противолодочного корабля (БПК) Тихоокеанского флота (ТОФ), пришвартованного в порту Владивостока, начался пожар. Информацию подтвердили в пресс-службе главного управления МЧС по Приморскому краю.

В Морском спасательно-координационном центре Владивостока сообщили, что с судна «Маршал Шапошников» эвакуировали 106 членов экипажа. Никто не пострадал.

Корабль стоит у причала на ремонте. По данным спасателей, возгорание началось в машинно-котельном отделении в 10:04 по местному времени (03:04 мск). По вызову на место прибыли 11 единиц техники, 48 пожарных, передает ТАСС.

Пожар на корабле во Владивостоке.БПК "Шапошников"

Напомним, сайт kp.ru писал, что 24 ноября 2017 года в Японском море в 200 милях от берега загорелся пароход «Иман» компании «Индертон». Возгорание произошло в двигателе. на борту находится 21 член экипажа, все граждане России. «Иман» следовал из японского порта Тояма во Владивосток под флагом Того.