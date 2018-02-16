2018-02-16T07:33:15+03:00
Политика

ВМФ РФ поразил более 1250 целей террористов за время операции в Сирии

Всего на голову исламистов ИГ* было обрушено около сотни крылатых ракет
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Сейчас российский флот полностью восстановлен и постоянно присутствует в мировых водахСейчас российский флот полностью восстановлен и постоянно присутствует в мировых водахФото: Олег ЗОЛОТО
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За время военной операции в Сирии российский Военно-морской флот поразил более 1250 целей вооруженных террористических формирований ИГ*. Такие цифры озвучил главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Владимир Королёв.

"Наш флот приобрёл неоценимый практический опыт боевых действий против террористических группировок на территории Сирийской Арабской Республики, обрушив на голову запрещённого в России ИГИЛ 100 крылатых ракет и произведя более 400 боевых вылетов с поражением более 1250 целей незаконных вооружённых формирований в ходе действий корабельной авианосной группы в Средиземном море", - сказал он в интервью газете "Красная звезда".

Ранее сайт kp.ru сообщал, что к настоящему момент ВМФ России полностью восстановил численность своих кораблей в Мировом океане. Так. в разное время в этих водах находятся от 70 до 100 субмарин и других судов с целью обеспечения безопасности судоходства и снижения угрозы пиратства.

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