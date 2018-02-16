В США ведущего уволили с радио за "грязные" комментарии о теле Хлои Ким

СЕГОДНЯ 11:36 2018-02-16T11:36:25+03:00

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Американский ведущий Патрик Коннор лишился работы на радиостанции KNBR после того, как позволил себе "грязные" комментарии о теле 17-летней олимпийской чемпионки Хлои Ким.

Восхищаясь победой сноубордистки в хафпайпе на Играх 2018 года в Пхенчхане, журналист плавно перешел на обсуждение других достоинств девушки. Так, во время ток-шоу Коннор неоднократно упоминал "сочную задницу" спортсменки и сетовал на то, что Хлоя все еще несовершеннолетняя.

"Она чертовски хороша. Если бы ей было 18, то вам не стыдно было бы сказать, что у нее упругая горячая задница. Ведь так и есть. Она очаровательна. Я большой поклонник Хлои Ким”, - сказал Коннор, подчеркнув, что "обратный отсчет пошел", ведь 23 апреля спортстменка станет совершеннолетней.

Вскоре после этого радиоведущий поспешил извиниться в своем твиттере не только перед сноубордисткой, но и перед ее отцом. Коннор признал, что его комментарии были "глупыми и незрелыми", однако было уже слишком поздно. Руководство радиостанции приняло решение немедленно уволить мужчину, передает Sacramento Bee.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Хлоя Ким в последнее время очень популярна в социальных сетях. Девушка прославилась не только завоеванием золотой медали на Олимпиаде, но и своей искренней любовью к еде.