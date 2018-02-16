В Москве под колесами электрички погибли двое мужчин-безбилетников
В Москве электропоезд насмерть сбил двух мужчин, которые пытались попасть на платформу в обход турникетов и покупки билетов. Трагический инцидент произошел в пятницу, 16 февраля, на железнодорожной станции Электрозаводская. Такое заявление сделали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.
"В районе платформы Электрозаводская электропоездом сообщением Москва - Куровская травмированы двое мужчин, которые перелезали на платформу в обход турникетов. До приезда скорой помощи мужчины от полученных травм скончались", - передает ТАСС со ссылкой на собеседника агентства.
Уточняется, что управление на транспорте начало проверку по факту случившегося.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что днем ранее грузовой поезд, перевозивший автомобили, сошел с рельсов и загорелся в американском штате Нью-Йорк. В результате инцидента пострадали два человека - машинист и инженер.