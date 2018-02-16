Московский зоопарк получил грант на 10 тысяч швейцарских франков за проект о единении человека с природой

СЕГОДНЯ 11:56 2018-02-16T11:56:13+03:00

Проект столичного зоосада по развитию идей о единении человека с природой в мегаполисе был признан лучшим

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Директор Московского зоопарка Светлана Акулова сообщила, что в начале февраля организация получил грант на 10 тысяч швейцарских франков. Проект столичного зоосада по развитию идей о единении человека с природой был признан лучшим в международном конкурсе Всемирного объединения зоопарков WAZA.

"Предложенная конкурсная программа предусматривает знакомство с природой и действия по ее сохранению. Задачи программы – познакомить детей и их родителей с природой, помочь "увидеть" природу вокруг себя, полюбить ее", — рассказала Акулова.

Она отметила, что нужно искоренять представление о том, что человечество способно жить вне природы, причем делать это нужно с детства.

"В связи с этим возрастает роль зоопарков, которые не только занимаются сохранением биоразнообразия природы, но и просвещают население, прививая людям любовь к природе, ответственное и бережное отношение к животным", — добавила директор зоопарка.. Именно Он подчеркнула, что именно это является главным направлением деятельности Московского зоопарка, передает РИА Новости.