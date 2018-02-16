Дмитрий Медведев поздравил скелетониста Никиту Трегубова с серебряной олимпийской медалью

СЕГОДНЯ 12:38 2018-02-16T12:38:08+03:00

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Глава правительства России Дмитрий Медведев поздравил российского спортсмена Никиту Трегубова с серебряной медалью Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане.

«Еще одна медаль у наших спортсменов в Пхенчхане - серебро у скелетониста Никиты Трегубова. Поздравляю!» - написал Медведев в своем микроблоге в Twitter.

Как сообщал сайт kp.ru, 23-летний скелетонист принес второе серебро российской сборной на Олимпиаде 2018 года. По итогам четырех заездов он показал второе время на трассе в Пхенчхане - 3 минуты 22,18 секунды. Первым стал лидер Кубка мира этого сезона Юн Сунгбин из Южной Кореи - 3 минуты 20,55 секунды. Бронзу получил Дом Парсонс из Великобритании с результатом 3 минуты 22,20 секунды. Российский серебряный призер признался, что эта награда для него важна и посвятил ее всем, кто помог ему добиться этого результата.