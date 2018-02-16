Канадская компания хочет снабдить украинцев винтовками Colt‍

СЕГОДНЯ 13:07 2018-02-16T13:07:04+03:00

В ближайшие несколько лет Киев должен определиться с количеством и типом поставляемого армии оружия

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Канадская компания Colt Canada надеется заключить с Украиной сделку на поставку до 100 тысяч штурмовых винтовок. Такое заявление сделал представитель предприятия Алекс Пэйн.

По его словам, в январе руководство компании уже встретилось с украинскими чиновниками. В ходе переговоров был установлен двухлетний период, по истечению которого Киев должен назвать точное количество желаемого оружия и его вид. В Colt Canada заверили, что могут предоставить самый лучший товар по привлекательной цене, за счет которого Украина перевооружит свою армию.

В издании National Post предположили, что сейчас Киев стремится довести свой арсенал до стандартов НАТО, чтобы "подготовить почву" и в конечном итоге присоединиться в альянсу.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в декабре прошлого года Канада разрешила своим компаниям поставлять летальное оружие на Украину.