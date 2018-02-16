Полицейский из США требует у начальства компенсацию за свое ожирение

СЕГОДНЯ 13:22 2018-02-16T13:22:26+03:00

За год работы он поправился до 181 кг

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Американец подал в суд на своего бывшего работодателя в связи с ожирением. Мужчина считает, что набрал лишние килограммы из-за неблагоприятных условий труда.

Истец Хосе Вегас уверен, что его полнота вызвана отнюдь не пищевыми привычками, а постоянными стрессами. Из-за тяжелой работы бывший морпех заработал сердечное заболевание — вентрикулярную гипертрофию. После этого он начал стремительно набирать вес.

«Эта работа — как тиран. Я поправился с 250 до 395 фунтов за год (со 113 до 181 кг) и гарантирую вам: какими бы размерами тела вы не обладали, вы едите больше меня», — цитирует слова американца сайт «Свободная пресса».

Сейчас Вегас уже уволился с работы и получает пособие по инвалидности в размере четырех тысяч долларов. Однако сейчас мужчина рассчитывает через суд планирует увеличить выплаты до шести тысяч за счет бывшего начальства.